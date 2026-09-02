Milan Primavera, Cullotta dopo l'1-1 contro il Cesena: "Siamo soddisfatti per metà"

Il Milan Futuro ha superato per 2-1 l’Everton U21 al ‘Goodison Park’ di Liverpool nella 1ª giornata del gruppo B della Premier League International Cup. I rossoneri di Sergio Navarro Barquero si sono imposti sui pari età inglesi grazie ai gol messi a segno da Federico Colombo e Lorenzo Ossola, conquistando la vittoria al debutto assoluto nella competizione.

Everton U21-Milan Futuro, il primo tempo

Il secondo tempo

Il Tabellino

I rossoneri partono subito forte, conche colpisce il palo dopo pochi minuti al termine di un'azione personale. A metà della prima frazione di gioco iltrova il gol del vantaggio grazie al tap-in di, bravo a spingere in rete il pallone dopo un'azione manovrata partita dal portieree passata dai piedi diNella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo, trovando ilcon la splendida punizione battuta da. La risposta dei rossoneri arriva al, quando Alex Castiello serve il classe 2007, bravo a battere l'estremo difensore Pickford sul secondo palo con un diagonale mancino.

EVERTON U21 (4-2-3-1): Pickford; Finney, Gardner, Thomas, Carrington (64' Van Schoor); Foster, Brookes (64' Lambert); Moses (46' Matos), Patterson (84' Aduda), Graham; Loney (84' Benjamin). Allenatore: David Hughes.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Colombo (74' Cappelletti), Piermarini, Pagliei, Borsani (74' Idrissi); Mancioppi (66' Menon), Pandolfi, Plazzotta; Ossola, Balentien (49' Castiello), Guernier (66' Perera). Allenatore: Sergio Navarro.

Arbitro: Carl Baker.

Gol: 26' Colombo (MF), 57’ Graham (E), 77' Ossola (MF)

Ammoniti: 5'st Loney (E), 16'st Colombo (MF), 21'st Foster (E), 35'st Patterson (E)