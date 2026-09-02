Esordio vincente per il Milan Futuro a ‘Goodison Park’: battuto 2-1 l'Everton U21 nella prima sfida della Premier League International Cup
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Il Milan Futuro ha superato per 2-1 l’Everton U21 al ‘Goodison Park’ di Liverpool nella 1ª giornata del gruppo B della Premier League International Cup. I rossoneri di Sergio Navarro Barquero si sono imposti sui pari età inglesi grazie ai gol messi a segno da Federico Colombo e Lorenzo Ossola, conquistando la vittoria al debutto assoluto nella competizione.
Everton U21-Milan Futuro, il primo tempoI rossoneri partono subito forte, con Ossola che colpisce il palo dopo pochi minuti al termine di un'azione personale. A metà della prima frazione di gioco il Milan Futuro trova il gol del vantaggio grazie al tap-in di Colombo, bravo a spingere in rete il pallone dopo un'azione manovrata partita dal portiere Pittarella e passata dai piedi di Pagliei, Borsani, Mancioppi e Guernier.
Il secondo tempoNella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo, trovando il pareggio al 57’ minuto con la splendida punizione battuta da Graham. La risposta dei rossoneri arriva al 77’, quando Alex Castiello serve il classe 2007 Ossola, bravo a battere l'estremo difensore Pickford sul secondo palo con un diagonale mancino.
Il TabellinoEverton U21-Milan Futuro 1-2
EVERTON U21 (4-2-3-1): Pickford; Finney, Gardner, Thomas, Carrington (64' Van Schoor); Foster, Brookes (64' Lambert); Moses (46' Matos), Patterson (84' Aduda), Graham; Loney (84' Benjamin). Allenatore: David Hughes.
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Colombo (74' Cappelletti), Piermarini, Pagliei, Borsani (74' Idrissi); Mancioppi (66' Menon), Pandolfi, Plazzotta; Ossola, Balentien (49' Castiello), Guernier (66' Perera). Allenatore: Sergio Navarro.
Arbitro: Carl Baker.
Gol: 26' Colombo (MF), 57’ Graham (E), 77' Ossola (MF)
Ammoniti: 5'st Loney (E), 16'st Colombo (MF), 21'st Foster (E), 35'st Patterson (E)
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