Milan Futuro giocherà la Premier League International Cup: ecco cos'è, il formato e altri dettagli

Il Milan Futuro riparte con Sergio Navarro. Oltre alla Serie D, i giovani rossoneri giocheranno la Premier League International Cup: regolamento e dettagli
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Nuova ripartenza anche per il progetto Milan Futuro: dopo il lavoro di Massimo Oddo, i rossoneri si sono affidati a Sergio Navarro come nuovo allenatore della seconda squadra della società milanese. Oltre al campionato di Serie D, il Milan Futuro parteciperà anche alla Premier League International Cup in questa stagione. Una competizione estremamente affascinante e probante per l'Under 23 del Diavolo. Ricordiamo sempre che il primo obiettivo non è quello di vincere, ma far giocare con continuità i talenti del Milan, farli crescere e renderli pronti per la prima squadra guidata da Ruben Amorim.
Cos'è la Premier League International Cup: regolamento e squadreEcco alcuni dettagli ulteriori sulla Premier League International Cup: è organizzata dalla Football Association ed è riservata ai giocatori Under 21, anche se le squadre possono schierare in campo contemporaneamente un massimo di tre giocatori fuori quota, più un eventuale portiere fuori quota. Per far comprendere a chi ci legge l'importanza di questa competizione, la scorsa stagione hanno partecipato alla Premier League International Cup le seconde squadre di PSG, Real Madrid, Benfica, Borussia Dortmund e altre ancora.
Ecco il formato previsto per la competizione: saranno 32 le squadre partecipanti di cui 16 inglesi e 16 tra le top in Europa, tra cui anche il Milan Futuro. Quattro gironi formati da 8 squadre ciascuno, 4 squadre inglesi e 4 squadre europee. Poi ci sarà la fase ad eliminazione diretta, alla quale parteciperanno le prime due classificate di ogni girone. Infine semifinali e finale.
Dove si gioca e l'impatto sui giovani talenti rossoneriDove saranno disputate le partite? Tutte in Inghilterra presso gli stadi delle squadre inglesi partecipanti. Una competizione molto importante e che avrà un impatto assolutamente positivo per tutti i talenti del Milan Futuro: i giovani rossoneri potranno farsi valere contro le seconde squadre più forti al mondo e contro i talenti più promettenti d'Inghilterra e d'Europa.
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