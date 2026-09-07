Juventus-Milan, tra moda e campo: cosa dicono gli outfit di Woltemade e Moreira

Allo stadio 'Pozzo-La Marmora' di Biella è andata in scena la sfida decisiva del girone C di Serie A Women's Cup tra Juventus e Milan Femminile. Le rossonere si sono dovute arrendere alla formazione bianconera, che si è imposta di per 1-0 grazie alla rete di Capeta (78’). Un risultato che sancisce l’eliminazione delle ragazze di coach Suzanne Bakker dal torneo.

Juventus-Milan Femminile, la cronaca del match

La classifica finale

La prima frazione si è chiusa sulloEntrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto, come dimostrano i 15 tiri tentati dale i 12 della. Nella ripresa, le bianconere inseriscono Stolen Godo, Mece e Noordman, mentre la panchina rossonera risponde mandando in campo Renzotti al posto di Kyvåg al 71'. All'78' la neo entratatrova la rete dell'1-0 superando Estevez al termine di un’ottima azione in contropiede.prova a scuotere la squadra inserendo Soo-Jeong Park e Sesay nei minuti finali, senza però riuscire a trovare il gol del pareggio.Il successo ottenuto a Biella permette alladi chiudere in vetta al Gruppo C a punteggio pieno con 6 punti complessivi. Ilchiude invece al secondo posto a quota 4 punti, appaiato al Como.dalla c0mpetizione: solo le prime di ogni girone passano alla fase finale della Serie A Women’s Cup.