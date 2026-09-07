Nella 3ª giornata di Serie A Women’s Cup, il Milan Femminile cade per 1-0 contro la Juventus e saluta la competizione
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Allo stadio 'Pozzo-La Marmora' di Biella è andata in scena la sfida decisiva del girone C di Serie A Women's Cup tra Juventus e Milan Femminile. Le rossonere si sono dovute arrendere alla formazione bianconera, che si è imposta di per 1-0 grazie alla rete di Capeta (78’). Un risultato che sancisce l’eliminazione delle ragazze di coach Suzanne Bakker dal torneo.
Juventus-Milan Femminile, la cronaca del matchLa prima frazione si è chiusa sullo 0-0. Entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto, come dimostrano i 15 tiri tentati dal Milan Femminile e i 12 della Juventus. Nella ripresa, le bianconere inseriscono Stolen Godo, Mece e Noordman, mentre la panchina rossonera risponde mandando in campo Renzotti al posto di Kyvåg al 71'. All'78' la neo entrata Ana Capeta trova la rete dell'1-0 superando Estevez al termine di un’ottima azione in contropiede. Bakker prova a scuotere la squadra inserendo Soo-Jeong Park e Sesay nei minuti finali, senza però riuscire a trovare il gol del pareggio.
La classifica finaleIl successo ottenuto a Biella permette alla Juventus di chiudere in vetta al Gruppo C a punteggio pieno con 6 punti complessivi. Il Milan Femminile chiude invece al secondo posto a quota 4 punti, appaiato al Como. La sconfitta condanna le rossonere all'eliminazione dalla c0mpetizione: solo le prime di ogni girone passano alla fase finale della Serie A Women’s Cup.
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