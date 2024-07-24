Profilo

Suzanne Bakker è l'allenatrice dell'AC Milan Femminile dal luglio 2024. In questa scheda: carriera, valore di mercato, statistiche, aneddoti e tanto altro sulla giocatrice rossonera. Chi è Suzanne Bakker Luogo e data di nascita: Hensbroek, 9 luglio 1986 Al Milan dal: 07-2024 Scadenza contratto: 30/06/2026 Carriera da giocatrice Suzanne Bakker giocava nel ruolo di difensore e la sua carriera da giocatrice è durata dal 2007 al 2014, rimanendo sempre a giocare in patria, nei Paesi Bassi. Ha iniziato a giocare nell'FC Utrecht, prima di passare all'ASV Warthburgia, dove ha giocato fino alla fine della sua carriera da giocatrice. Carriera da allenatrice ASV Warthburgia e Excelsior/Barendrecht Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Suzanne Bakker è diventata l'allenatrice dell'ASV Warthburgia, squadra dove aveva militato fino ad allora, ed è rimasta in carica della panchina del club per ben tre anni. Al termine di questa esprienza, Bakker si è unita all'Excelsior/Barendrecht, dove ha ricoperto il ruolo di assistente. Ajax Nel 2018, Suzanne Bakker viene nominata allenatrice dell'Ajax Vrouwen Talent Team, sezione giovanile del blasonato club di Amsterdam. Dal 2022 è stata poi appuntata allenatrice della prima squadra femminile dell'Ajax. Durante la sua prima stagione sulla panchina del club di Eredivisie, Bakker riesce a conquistare la vittoria del campionato. Nella stagione 2023/24, l'Ajax di Bakker ha sopreso tutti in Europa. Dopo essere stato sorteggiato in un girone difficile in UEFA Women's Champions League, le olandesi sono riuscite ad accedere alla fase ad eliminazione diretta, battendo colossi come il PSG e il Bayern Monaco. Ai quarti di finale, la squadra guidata da Bakker è riuscita anche a mettere in difficoltà il Chelsea di Emma Hayes, squadra molto difficile da affrontare in una competizione come l'UWCL. A pochi mesi dalla conclusione della stagione, la società aveva annunciato che a giugno l'allenatrice avrebbe lasciato la panchina dell'Ajax. AC Milan A luglio 2024, Suzanne Bakker è stata annunciata come nuova allenatrice dell'AC Milan femminile, prendendo il posto di Davide Corti.