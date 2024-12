Domani il Milan affronterà in trasferta il Verona: quale momento migliore per ricordare la doppietta di Sandro Tonali dell'8 maggio 2022?

La partita tra rossoneri e gialloblù era valevole per la 36esima giornata della Serie A 2021/2022. Il Milan, al 15', passò in vantaggio grazie a Tonali. Il gol, però, fu annullato per fuorigioco. Al minuto 37, i padroni di casa passarono in vantaggio grazie al gol di Davide Faraoni su assist di Darko Lazovic. Nei minuti di recupero del primo tempo, sulla fascia sinistra Rafael Leao si liberò del proprio marcatore, entrò in area e passò la palla a Tonali che segnò, riportando la partita in parità.