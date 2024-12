Calciomercato Milan – Vice Theo, spunta una nuova ed intrigante idea

Domani sera, alle ore 20:45, il Milan di Paulo Fonseca sarà in campo al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona per la penultima partita del 2024 ma l'attenzione dei tifosi rossoneri è rivolta, oltre che a un possibile cambio in panchina in caso di mancata vittoria, anche all'imminente sessione invernale di calciomercato. Infatti dal 2 gennaio al 2 febbraio 2025 riaprirà la finestra trasferimenti e, come sappiamo, il club rossonero ha bisogno di intervenire assolutamente per migliorare e potenziare il suo organico. PROSSIMA SCHEDA