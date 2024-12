Non si placano, in queste ultime ore, i 'rumors' di un esonero di Paulo Fonseca dal ruolo di allenatore del Milan. Nonostante, infatti, Zlatan Ibrahimović - Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale, quindi della proprietà, per il club rossonero - si sia schierato al fianco del tecnico portoghese, pubblicamente, prima della partita di 'San Siro' contro il Genoa, sembra che in dirigenza stiano facendo, ora, accurate riflessioni sull'opportunità di cambiare guida tecnica del Diavolo in questa stagione fin qui davvero negativa e deficitaria. PROSSIMA SCHEDA