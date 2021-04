Milan-Sassuolo 1-2: gol e highlights (32^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Sassuolo 1-2: Hakan Çalhanoğlu illude i rossoneri, la doppietta di Giacomo Raspadori li condanna alla sconfitta

Perde nuovamente in casa il Milan di Stefano Pioli. A 'San Siro' fa festa il Sassuolo di Roberto De Zerbi. I neroverdi passano, 1-2, nel finale di un match controllato dal Diavolo per oltre un'ora e poi perso inopinatamente. Un po' per la cronica incapacità del Milan di chiudere le partite; un po' per gli errori difensivi che hanno favorito la rimonta ospite.