Maldini: “Superlega? Non sono mai stato coinvolto, mi scuso con i tifosi”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Sassuolo. Le dichiarazioni

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima del match Milan-Sassuolo. La gara è valida per la 32^ giornata di Serie A ed in è programma a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni: "Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni che riguardavano la Superleague. L'ho saputo domenica sera come tutti voi. Questa è una cosa che si è decisa ad un livello più alto rispetto al mio. C'è stata un po' di confusione. Questo non mi esenta dal prendere la responsabilità di scusarmi con i tifosi del Milan e non solo che si sono sentiti traditi. Questa è una cosa che sento di dire. E' anche normale che un dirigente di calcio sappia che i ricavi sono importanti. Se possiamo prendere un insegnamento da questa vicenda è fino a che punto possiamo spingerci? Sicuramente non cambiare i principi dello sport, fatti di meritocrazia".