Milan-Sassuolo, De Zerbi (Sky): “Giusto prendere posizione. Raspadori? E’ forte”

Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Sassuolo. Le dichiarazioni

Su Maldini : "Ho avuto la fortuna di crescere nel Milan con i campioni veri, probabilmente ora non ci sono più in nessun club. Qualcosa di loro a livello di mentalità me lo porto dietro con orgoglio. E' una società importante, se vanno a toccare il mio mondo è giusto prendere una posizione".

Sul significato della vittoria: "Non dovevamo dimostrare di saper giocare a calcio, ho parlato con i giocatori dicendo che ogni tanto bisogna prendere posizione, non tanto per aprire aria, ma quando serve bisogna far uscire quello che si pensa senza paura. Non so se hanno capito il polverone che ho creato e ci hanno messo qualcosa in più, se fosse così mi farebbe piacere ma loro non devono dimostrare nulla".