Verso Milan-Juventus: rinascita o crollo, nessun’altra alternativa

MILAN NEWS – La serata della verità, domani sera a San Siro. Si gioca Milan-Juventus, ed entrambe le squadre ci arrivano con una sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato. Sconfitte diverse, contro avversari completamente opposti. Ma in egual misura disastrosi. Il Milan ha perso un derby con un netto vantaggio di 2-0, la Juventus ha perso il primato in campionato solitario perdendo al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Anche loro hanno subito una rimonta, da 0-1.

Tralasciando la situazione dei bianconeri, della quale ci importa ben poco, per il Milan sarà una serata particolarmente importante. Rinascita o crollo, i rossoneri non hanno molte alternative. La vicinanza del derby con una partita così complicata e importante, può essere positiva per la squadra. Non c’è tempo per rammaricarsi o crogiolarsi nella delusione post-derby. Testa al campo sin da subito, nella speranza di una rinascita. Una vittoria che darebbe animo e speranze per un finale di stagione in crescendo.

Anche un pareggio, per certi versi, potrebbe essere catalogato come positivo. Tutto dipende da come arriverà, è chiaro. Ma non uscire sconfitti contro la Juventus non sarebbe poi così male, visto che parliamo di un avversario che è al top da anni, e che lotta per vincere la Champions League. Inoltre il Milan in questa stagione ha sempre perso contro le squadre davanti in classifica.

In caso di sconfitta però, per questo Milan ci sarebbe poc’altro da sperare. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic non avrebbe sortito alcun effetto concreto dal punto di vista dei risultati. Si andrebbe avanti fino al termine della stagione senza particolari obiettivi o ambizioni. Speriamo proprio di evitare questa possibilità, sarebbe un brutto colpo per tutti. Anche e soprattutto per le migliaia di tifosi rossoneri che anche questa volta affolleranno gli spalti di San Siro. Per gli ultimi dettagli sui biglietti, continua a leggere >>>

