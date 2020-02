Ibrahimovic: “Sto bene al Milan. Derby? Normale essere arrabbiati”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato ieri a “Striscia la notizia”, con Valerio Stafelli che ha consegnato allo svedese il Tapiro d’oro

"Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati – ha dichiarato Ibrahimovic -. Ho troppa passione per il calcio e volevo tornare a giocare in Italia. Rapporto con Cristiano Ronaldo? Lo conosco in campo, ma fuori no. Sto bene al Milan, la prossima partita andrà meglio. Un onore ricevere il Tapiro d'oro, è il terzo giusto? Spero non sia il record", ha concluso ridendo Ibra.

