Milan da incubo nei Derby: una sola vittoria negli ultimi dieci confronti

ULTIME NEWS MILAN – Una sconfitta che brucia per il Milan quella di ieri sera. I rossoneri, dopo 50 minuti di assoluto dominio, si sono fatti rimontare dall’Inter, che ha portato a casa il Derby grazie alla vittoria finale per 4-2. Ormai la vittoria dei nerazzurri nella stracittadina non è quasi più una novità se si consultano le statistiche. Negli ultimi dieci confronti, infatti, il Diavolo ha avuto la meglio in una sola occasione, nel 2016, grazie ad un 3-0 firmato Alex, Bacca e Niang. Completano il bilancio tre pareggi e addirittura sei vittorie dei cugini. Ma non c’è tempo per pensare a tutti questo: adesso c’è Milan-Juventus in Coppa Italia, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android