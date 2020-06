Verso Juventus-Milan: subito big match? Meglio così. I motivi

MILAN NEWS – Il ritorno al calcio giocato per i club di Serie A è sempre più vicino. L’ora ‘X’ scatterà venerdì 12 giugno alle ore 20:45 con Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia edizione 2019/2020.

Pronti via, dunque, subito un big match per i rossoneri di Stefano Pioli. Dopo il discusso 1-1 di ‘San Siro‘ risalente a quasi 4 mesi fa (era il 13 febbraio), il Milan deve provare a tutti i costi a fare risultato, per tentare di raggiungere l’unico vero obiettivo rimasto in questa non positiva stagione. In campionato infatti, il traguardo dell’Europa League è un ripiego date le aspettative della scorsa estate.

In questi giorni, fra gli addetti ai lavori del mondo Milan, si è disquisito spesso se affrontare subito la corazzata Juventus sia un bene oppure un male. A rigor di logica, dal punto di vista rossonero, la cosa dovrebbe essere vista come un fatto positivo, e i motivi sono sostanzialmente tre.

Il primo è che al rientro dopo uno stop così lungo e anomalo, gli equilibri nell’immediato potrebbero essere cambiati, mentre più avanti, a regime, i reali valori delle squadre torneranno a farsi notare. Il secondo è che il Diavolo non ha nulla da perdere in questa partita e può dare tutto, mentre i bianconeri dovranno gestirsi in vista dello sprint finale in campionato.

Se i rossoneri non dovessero passare il turno, non verrebbero esposti a critiche pesanti (viste anche le squalifiche di Zlatan Ibrahimovic, Samu Castillejo e Theo Hernández), mentre se dovessero vincere, la vittoria verrebbe vista come un’impresa. Da considerare anche che gli uomini di Maurizio Sarri, potrebbero aver fatto una preparazione mirata per essere al 100% ad agosto, quando ricomincerà la Champions League. Il terzo motivo è legato all’Allianz Stadium.

Sappiamo tutti quanto sia influente il pubblico in quello stadio, e l’assenza di tifo potrebbe essere d’aiuto al Milan. Poco più di 4 giorni e sapremo se questi spunti interpretativi aiuteranno Pioli e la sua squadra a passare il turno. E in vista di questo match, la Juventus potrebbe ritrovare fra i titolari, dopo molto tempo, un punto fermo del suo centrocampo. Continua a leggere per scoprire di chi si tratta >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓