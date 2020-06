Verso Juventus-Milan: Khedira probabile titolare a centrocampo

JUVENTUS NEWS – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha ricordato come Sami Khedira, classe 1987, centrocampista tedesco della Juventus, sia, da sempre, l’uomo che divide i tifosi ma che unisce gli allenatori.

Da Joachim Löw, Commissario Tecnico della Germania, a Maurizio Sarri, tecnico bianconero, passando per José Mourinho, Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri, tutti la pensano allo stesso modo: se Khedira sta bene, gioca.

Infatti, come sottolineato dall’edizione odierna del quotidiano generalista, venerdì sera, all’Allianz Stadium di Torino, in occasione di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, Khedira, con tutta probabilità, sarà titolare a centrocampo.

Il giocatore, su cui, al momento, c’è qualche legittimo dubbio sulla tenuta atletica, manca da sei mesi per via di un intervento subito al ginocchio a fine 2019. La rimonta di Khedira, dopo una stagione sfortunata, parte però proprio da questa gara di TIM CUP.

In casa bianconera, intanto, è ancora in dubbio la presenza di uno degli ex della sfida, Gonzalo Higuaín: qualora il ‘Pipita‘ non dovesse farcela, ECCO CHI POTREBBE PRENDERNE IL POSTO >>>