Coppa Italia – Juventus, se non ce la fa Higuain pronto un Under 23

ULTIME NEWS – Tra soli cinque giorni Juventus e Milan daranno vita ad un nuovo corso del calcio italiano post coronavirus. Le due squadre, che si scontreranno nella Semifinale di ritorno in coppa Italia, si giocheranno la finale del torneo dopo l’1-1 dell’andata. Maurizio Sarri è alle prese con il problema Gonzalo Higuain: l’ex rossonero non ha ancora smaltito un fastidio che non gli ha permesso di prendere parte alle ultime sedute di allenamento della squadra, per questo motivo la sua presenza è fortemente a rischio. Qualora non dovesse farcela, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, i bianconeri potrebbero addirittura schierare Marco Olivieri in attacco, giocatore che milita nella Juventus Under 23.

Intanto ecco perché il Milan deve credere all’impresa allo Stadium, continua a leggere >>>