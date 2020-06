Juventus-Milan, rossoneri a caccia di impresa: e lo Stadium vuoto…

MILAN NEWS – A pochi giorni dalla semifinale di ritorno tra Juventus e Milan in programma venerdì 12 giugno all’Allianz Stadium, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli sta iniziando a pensare alla formazione che schiererà contro i bianconeri per cercare l’impresa. Sì, impresa.

Perché il Milan nel nuovo stadio della Juventus non è mai riuscito ad ottenere nemmeno un pareggio in campionato (ha sempre perso) e l’unico precedente positivo risale al 2012, quando i rossoneri si imposero 2-1 nei 90 minuti, portando la semifinale di Coppa Italia ai supplementari. Il pareggio bianconero portò il Milan all’eliminazione.

Il club di via Aldo Rossi, però, nel corso della sua storia ha saputo più volte ribaltare il risultato della gara di andata, che questa volta – ricordiamo a San Siro è terminata 1-1 col rigore dubbio segnato da Ronaldo nel finale – non è nemmeno proibitivo se non si considerasse l’abissale differenza tecnica tra le due squadre. Pioli, infatti, dovrà fare a meno di tre elementi fondamentali come Theo Hernandez, Ibrahimovic e Castillejo, tutti appiedati dal giudice sportivo.

Giocare contro i bianconeri con 3 mesi di inattività per entrambe le compagini potrebbe accorciare il gap tra le due avversarie e inoltre il Milan potrà confidare con un altro fattore da non sottovalutare. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, sarà priva del pubblico casalingo che solitamente trascina nelle gare interne la Juve. Certo, contro l’Inter a marzo questo aspetto è stato poco rilevante, ma se ci aggiungiamo anche che i rossoneri in questa stagione sono stati decisamente più temibili in trasferta rispetto a San Siro, beh allora i fattori da prendere in considerazione iniziano ad aumentare.

Il Milan parte certamente da una situazione di svantaggio, ma guai ad andare a Torino da spacciati. Forse proprio il fatto di avere poco da perdere potrebbe essere un altro plus per la squadra di Stefano Pioli. Intanto, il tecnico emiliano ha riscoperto Paquetà: il brasiliano sarà titolare>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓