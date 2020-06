Milan, Pioli riscopre Paquetà: primo test e doppietta per il brasiliano

MILAN NEWS – Il clima generato nel corso dei mesi di lockdown a causa della pandemica Covid-19 aveva fatto dimenticare cosa significasse per i calciatori disputare anche solo una partitella 11 vs 11 al centro sportivo di Milanello. In un clima assolutamente amichevole, il test di ieri a Carnago ha regalato a Stefano Pioli importanti indicazioni su come schiererà la squadra venerdì prossimo a Torino contro la Juventus.

Il Milan disegnato ieri dal tecnico emiliano è stato il seguente:

Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Kessie; Paquetà, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

Con questa formazione, con ogni probabilità, i rossoneri scenderanno in campo all’Allianz Stadium, privi degli squalificati Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez, tre pedine fondamentali per lo scacchiere tattico di Pioli. Inoltre, mancherà anche Léo Duarte, in fase di guarigione dopo lo stop per un problema muscolare.

Insomma, un Milan in condizioni deficitarie, ma che vorrà dare battaglia ai bianconeri per cercare l’impresa e risollevare in qualche modo una stagione assolutamente complicata e da archiviare al più presto. Milanello, ieri, ha regalato al Milan il ritorno alla ribalta della stella di Lucas Paquetà, protagonista con la squadra dei titolari di una bella doppietta (le altre due reti sono state siglate da Bonaventura e Olzer).

Il brasiliano – appena una rete in gare ufficiali col Milan – sogna di diventare finalmente protagonista con la maglia del Diavolo e giocarsi le sue carte anche per guadagnarsi la fiducia del futuro allenatore dei rossoneri (Rangnick?). Intanto, c’è una stagione da chiudere nel modo migliore, magari riconquistando quella fiducia che in questi mesi aveva costantemente perso, fino addirittura a chiedere di non essere convocato prima di un Brescia-Milan a gennaio. Intanto, questa mattina Bonucci ha parlato di Ibrahimovic>>>

