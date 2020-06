Bonucci: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Ibrahimovic: è un leader”

MILAN NEWS – In un’intervista esclusiva rilasciata da Leonardo Bonucci alla Gazzetta, il difensore ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, rispondendo alla domanda su quale giocatore gli sarebbe piaciuto giocare assieme.

“Ibrahimovic – risponde sicuro l’ex capitano del Milan -. Mi sarebbe molto piaciuto giocare con lui. E’ un leader, ha personalità, ed è forte. Sarebbe stato bello affrontarsi in allenamento. Ha una faccia da duro, ma è una persona buona. In campo i giocatori che hanno carattere, che sono sempre animati dalla voglia di vincere, ti regalano stimoli unici. Ed è quello che cerco sempre io per migliorare”. Intanto, ieri test amichevole a Milanello: ecco come è andato>>>

