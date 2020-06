Milan, per l’Europa serve una (ri)partenza diversa da quella di agosto

MILAN NEWS – Lunedì 22 giugno alle ore 19.30 ricomincerà la stagione del Milan di Stefano Pioli in Serie A. Il teatro del match sarà lo stadio Via del Mare di Lecce.

In un’ottica di rilancio del club, è fondamentale che il Diavolo quest’anno riesca a qualificarsi quantomeno per la prossima Europa League. Gli obiettivi a luglio 2019 per l’attuale stagione, erano ben altri. Si parlava di Champions League dato che con Gennaro Gattuso, nel 2018/2019, essa è stata sfiorata (il Milan arrivò al quinto posto ad una sola lunghezza da Inter e Atalanta). Per arrivare a disputare l’Europa League nella prossima stagione, il Milan dovrà, alla ripartenza, necessariamente infilare una serie di risultati positivi.

Con Marco Giampaolo in panchina, ad inizio campionato, arrivarono solo 9 punti in 7 partite, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte. La ripartenza dovrà essere brillante, e i rossoneri dovranno necessariamente infilare un filotto di vittorie se vogliono avere la garanzia di entrare in Europa. Le squadre su cui il Milan attualmente sta facendo la corsa sono: Napoli, Verona, Parma e Bologna. Gli scaligeri e gli emiliani hanno anche una partita in meno e possono entrambe scavalcare in classifica il club di via Aldo Rossi.

L’obiettivo settimo posto è alla portata della squadra, ma servirà mettere subito fieno in cascina con dei risultati positivi. Stride un po’ parlare di “obiettivo settimo posto”, ma è questa la condizione in cui l’attuale Milan si trova. A dire il vero anche la partenza di Pioli non fu delle migliori, anzi fu peggiore di quella di Giampaolo. L’ex allenatore, fra le altre, di Fiorentina, Inter e Lazio ottenne 1 sola vittoria nelle prime 6 partite e 5 punti totali su 18 disponibili. La bontà del lavoro di Pioli però, si è vista da gennaio in avanti con Zlatan Ibrahimovic in campo. Quell’Ibrahimovic però che mancherà al rientro in campo.

Si può dire che il Milan sia alla terza partenza stagione (Giampaolo, Pioli 1 e Pioli 2). Questa volta non sono più concessi errori o si rischia di gettare completamente al vento un altro anno. L’Europa League serve al Milan, e per raggiungerla servono risultati immediati in campionato. In alternativa ci sarebbe la possibilità di vincere la Coppa Italia, ma prima della finale c’è lo scoglio Juventus da superare.

C’è un giocatore che adesso deve iniziare ad aiutare la squadra in maniera determinante. Si tratta del portoghese Rafael Leao. Con l’infortunio di Ibrahimovic, Leao avrà la possibilità di trovare più spazio, e dunque avere più possibilità di incidere. Per non perderti nulla al riguardo, clicca qui >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓