Milan, Pioli non vuole mollare: se lascerà il club, lo farà a testa alta

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato di Stefano Pioli, tecnico del Milan, che si prepara a dare tutto nelle 12 gare che mancano per concludere la Serie A 2019-2020 nonché per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus.

Per la ‘rosea‘, Pioli “lavora come se non ci fosse un domani”. Recuperando Franck Kessié, può mantenere la formula tattica con due mediani, ma le assenze da colmare, in vista della sfida contro i bianconeri, sono tante, a cominciare da quella di Theo Hernández, squalificato.

Pioli, fin qui, nella sua avventura rossonera ha dato prova di essere portato al trasformismo: si era presentato come un allenatore che vuole dare una fisionomia alla squadra, partendo, però, dal materiale umano che ha a disposizione. E ha mantenuto le promesse.

La serie positiva del Diavolo, iniziata a gennaio con la vittoria di Cagliari, ha ridato ossigeno ai rossoneri ed alla loro classifica; poi, però, immediatamente prima della pandemia da coronavirus, il Milan era calato, fino a perdere a ‘San Siro‘ contro il Genoa.

Ma non è il momento, questo, per mollare. Pioli cerca soluzioni per ripartire bene anche perché, se proprio dovrà lasciare il Milan, vorrà farlo a testa alta.