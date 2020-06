Rafael Leao, è il arrivato il momento del salto di qualità

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato come, in assenza dell’infortunato Zlatan Ibrahimovic, spetterà a Rafael Leao, classe 1999, attaccante portoghese del Milan, giocare nel ruolo di centravanti rossonero nelle prossime gare.

Leao è obbligato a scrollarsi di dosso l’etichetta di promessa (fin qui) non mantenuta. Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno puntato forte, la scorsa estate, sull’ex Lille e Sporting Lisbona, e lo stesso, da gennaio, aveva fatto Ibrahimovic, che lo aveva scelto come suo pupillo.

Rafael Leao non ha finora colto l’occasione: certo, a 20 anni alti e bassi sono più che leciti, ma per ora ha fatto soltanto intravedere tutte le qualità che i dirigenti hanno visto in lui nel momento dell’acquisto. È bene che trovi il proprio posto il prima possibile e Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, per il talento lusitano è il personale test di maturità.

Non sarà ovviamente l'ultimo, ma, nell'immediato, sarà il più importante.