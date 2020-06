Calciomercato Milan – Cessione Paquetà: il brasiliano ha una richiesta precisa

CALCIOMERCATO MILAN – Quale futuro per Lucas Paquetà? Arrivato nel gennaio 2019 al Milan, ha mostrato sprazzi di talento nei primissimi mesi italiani e in poche altre partite nel corso del suo anno e mezzo in rossonero. In quest’ultima stagione poi è stato quasi sempre relegato in panchina.

A gennaio scorso pare abbia rifiutato la cessione, probabilmente in prestito, alla Fiorentina. Almeno queste sono le indiscrezioni emerse in queste ultime settimane. C’è stato anche l’interesse della Juventus, che lo aveva richiesto in cambio di Bernardeschi. E, seppur timido, anche quello del PSG di Leonardo, il quale però non ha mai avanzato un’offerta appetibile per il Milan.

Adesso, secondo i colleghi di Tuttomercatoweb.com ci sarebbe un’altra pretendente: il Valencia. La pista spagnola non piace molto al giocatore, che ricordiamo nelle ultime settimane è stato accostato anche al Benfica nell’ambito di uno scambio con Florentino. Ma Paquetà ha una richiesta precisa: vuole una chance in una big, nel caso dovesse lasciare il Milan. Dunque non accetterà altre destinazioni se non da club prestigiosi.

Insomma, con molta probabilità, fossero confermate le sue intenzioni, resterà al Milan. Non vediamo grosse possibilità che una big (poi bisognerà capire quali club il brasiliano consideri ‘big’) voglia puntare su di lui visto quanto poco abbia dimostrato in rossonero. Con Ralf Rangnick Paquetà potrebbe avere nuove chance di mettersi in mostra, maggiore continuità e fiducia? Lo speriamo, sinceramente, perché il potenziale c’è eccome ma è ancora troppo inespresso.

