Calciomercato Milan – Paqueta al Benfica per Florentino? La verità

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola è tornato a parlare dei ‘rumors‘ che giungono dal Portogallo in merito un presunto accordo tra Milan e Benfica per il trasferimento di Florentino Luís, classe 1999, in rossonero per la prossima stagione.

Rossoneri e lusitani avrebbero trovato un’intesa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per il promettente centrocampista portoghese. Nell’operazione, però, contrariamente a quanto si pensava in un primo momento, non rientrerebbe Lucas Paqueta.

Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano giunto al Milan nel gennaio 2019 e che, finora, non ha mai convinto in rossonero, piace molto al Benfica, però percepisce uno stipendio troppo alto per i canoni della società di Lisbona e, pertanto, non dovrebbe indossare la maglia delle ‘Aquile‘.

Intanto, è uscito il tanto atteso comunicato ufficiale del Milan sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, il quale, ieri, si è infortunato in allenamento a Milanello.