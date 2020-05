Calciomercato Milan – Dal Portogallo: Benfica sempre su Paqueta

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘A Bola‘, quotidiano portoghese questa mattina in edicola, il Benfica continua a seguire con grande interesse Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano che il Milan ha prelevato dal Flamengo nel gennaio 2019 per quasi 45 milioni di euro bonus inclusi.

Il Milan, per il giornale lusitano, non si opporrebbe alla cessione di Paqueta alle ‘Aquile‘ di Bruno Lage, ma, prima, c’è un ostacolo piuttosto complicato da superare. Paqueta, infatti, percepisce in rossonero un ingaggio di 2,5 milioni di euro netti a stagione. Cifra proibitiva, questa, per il club di Lisbona. MILAN, INTANTO, FORTE SU FLORENTINO LUÍS: PER LE ULTIME, VAI ALLA NEWS >>>