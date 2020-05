Calciomercato Milan – Dal Portogallo: accordo per Florentino, ma …

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, che quest’estate perderà Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, in scadenza di contratto, è alla ricerca di un forte centrocampista per la prossima sessione di calciomercato.

Come noto, il club rossonero è fortemente interessato a Florentino Luís, classe 1999, centrocampista portoghese del Benfica per il quale, nei giorni scorsi, si è parlato anche della possibilità di uno scambio con Lucas Paquetá, classe 1997, centrocampista brasiliano giunto nel gennaio 2019 in rossonero.

Il quotidiano lusitano ‘A Bola‘ oggi in edicola spiega come, al momento, la trattativa tra Milan e Benfica per Florentino Luís sia congelata perché, per entrambe le società, ora la cosa più importante ora è che il giovane centrocampista si concentri sulla ripresa del campionato portoghese in programma il prossimo 3 giugno.

‘A Bola‘, però, aggiunge anche come, nelle ultime settimane, ci siano stati diversi contatti tra i club, i quali sarebbero anche giunti ad un principio d’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una formula, insomma, simile a quella con cui il Tottenham ha comprato, dalla società lusitana, l’altro promettente centrocampista Gedson Fernandes nello scorso mese di gennaio.

Ogni discorso tra Milan e Benfica, però, per Florentino Luís è rinviato alla fine della stagione 2019-2020.