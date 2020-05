Calciomercato Milan – Biglia: “Potrei tornare in Argentina”

CALCIOMERCATO MILAN – L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, disponibile in edicola, ha riportato alcune importanti dichiarazioni di Lucas Biglia rilasciati ai microfoni di ‘Tanto Por Decidir’.

Ecco cosa ha detto il centrocampista argentino: “Da quando sono arrivato il club ha cambiato proprietà due volte. Il Milan sta facendo tutto il possibile per stabilizzarsi per essere forte economicamente e tornare ad essere una potenza europea come lo è stato anni fa.

Sul suo futuro: “Sto valutando, non escluso la possibilità di ritornare in Argentina. Vorrei iniziare il corso di allenatore in Europa e quando finirò di giocare mi dedicherò alla mia famiglia. Poi tornerò nel mondo del calcio perché mi sono reso conto in questa quarantena che è ciò di cui ho bisogno”.

