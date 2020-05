Milan, Biglia: “Valuto il mio futuro: potrei tornare in Argentina”

MERCATO MILAN – Il futuro di Lucas Biglia è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista argentino del Milan ha un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno e dopo tre anni la sua avventura in rossonero potrebbe presto giungere al termine. E, in attesa di tornare a giocare, Biglia guarda già alla prossima.

“Sto valutando il mio futuro – ha spiegato a Tanto Por Decidir, programma della radio argentina 94.7 FM – Non escludo la possibilità di tornare a giocare in Argentina. Da quando sono arrivato, il club ha cambiato due volte la proprietà. Il Milan tornerà a essere il Milan quando ci sarà stabilità nell’organizzazione del club. Sarà una delle potenze europee come prima, ma ci vuole tempo”. Intanto, ecco le ultime novità su Paolo Maldini e il suo futuro>>>

