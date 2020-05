Calciomercato Milan – Si raffredda la pista Boga: ecco perché

CALCIOMERCATO MILAN – Sono molti i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane. Uno di questi è certamente quello di Jeremie Boga, attaccante classe 1997 del Sassuolo. Il giocatore è definitivamente esploso con la maglia neroverde questa stagione, con cui ha totalizzato 8 gol e 5 assist in 24 presenze. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, questa pista si sarebbe raffreddata nel ultime ore per due motivi: innanzitutto per la concorrenza elevata, ma anche perché il Chelsea ha un’opzione di riacquisto che potrebbe far alzare vertiginosamente la sua valutazione.

