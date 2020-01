Coppa Italia – Verso Milan-Spal: 10 curiosità sul match di San Siro

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Dopo due Finali e una Semifinale raggiunte nelle ultime quattro edizioni, i rossoneri riprendono il proprio cammino in Coppa Italia dagli Ottavi di Finale. In programma Milan-Spal, con i ferraresi già affrontati a ‘San Siro‘ in campionato lo scorso 31 ottobre (1-0, punizione di Jesús Suso).

Dopo la vittoria esterna contro il Cagliari in campionato, i rossoneri di Stefano Pioli vogliono dare continuità ai risultati iniziano con il piede giusto l’avventura in questa competizione. Appuntamento alle ore 18:00, ma entriamo in clima partita con alcune statistiche e curiosità su questo incrocio.

SCONTRI DIRETTI

1 – Il Milan ha vinto quattro delle cinque sfide contro la Spal in Coppa Italia (una sconfitta), ma le due squadre si sono sempre affrontate in fasi a gironi (ultimo confronto nel 1981);

2 – Considerando tutte le competizioni, il Milan ha vinto tutti gli ultimi otto incroci con la Spal, segnando in questo parziale 17 gol;

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

3 – Il Milan ha vinto tutte e tre le gare interne di Coppa Italia contro la Spal, senza mai subire gol;

4 – Considerando tutte le competizioni, il Milan è imbattuto negli ultimi 17 incontri casalinghi con la Spal, parziale in cui ha collezionato ben 14 vittorie (3 pareggi).

STATO DI FORMA

5 – Il Milan non viene eliminato agli ottavi di Coppa Italia dal 2008 contro la Lazio: da allora 10 passaggi del turno consecutivi;

6 – Il Milan ha superato il turno in ciascuna delle ultime tre partite di Coppa Italia andate ai tempi supplementari (lotterie dei calci di rigore incluse);

FOCUS GIOCATORI

7 – Franck Kessié ha segnato tre gol in cinque sfide di Serie A contro la Spal, tra cui una doppietta lo scorso maggio: è la sua vittima preferita nella competizione con la maglia del Milan;

8 – La prossima sarà la gara numero 50 con la maglia del Milan per Samu Castillejo (tutte le competizioni);

9 – Zlatan Ibrahimović ha segnato 7 gol nelle ultime 10 presenze in Coppa Italia, sei dei quali nelle sette ultime presenze a ‘San Siro‘ nella competizione.

10 – Krzysztof Piątek fu capocannoniere della Coppa Italia 2018/19: 8 gol (due dei quali con la maglia del Milan) in cinque presenze totali nella competizione. Per le ultime sulla formazione, continua a leggere >>>

