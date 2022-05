Milan-Fiorentina 1-0: è finita, vittoria pesantissima | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022: la diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli

Una vittoria di un'importanza mostruosa. I rossoneri dominano per novanta minuti e la sbloccano solo al minuto 82 con Rafael Leao su concessione di Terracciano, che gli regala il pallone. Però il Milan avrebbe potuto fare almeno tre o quattro gol. Tante, ancora una volta, le occasioni sprecate. Annullato anche un gol a Theo Hernandez in avvio. Proteste poi per un calcio di rigore non dato nel finale.