Formazioni ufficiali Milan-Fiorentina: in campo Kessié e Brahim Díaz

Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, partita del 35° turno della Serie A 2021-2022: le scelte di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo a 'San Siro', alle ore 15:00 , Milan e Fiorentina per la 35^ giornata della Serie A 2021-2022 .

Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, il rossonero Stefano Pioli ed il viola Vincenzo Italiano per la sfida odierna di alta classifica, tra Scudetto e qualificazione all' Europa League .

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenković, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Nico González, Cabral, Saponara. A disposizione: Drągowski, Rosati, Nastasić, Terzić, Martínez Quarta, Bonaventura, Torreira, Callejon, Ikoné, Sottil, Kokorin, Piątek. Allenatore: Italiano. Ecco come e dove guardare Milan-Fiorentina in tv o in diretta streaming >>>