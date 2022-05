Milan-Fiorentina, Tonali: “Oggi è complicata. Ecco cosa non dovremo fare”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022

Daniele Triolo

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022 che si disputerà alle ore 15:00 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni.

Sull'importanza del suo gol in Lazio-Milan: "Il gol a Roma ha portato una vittoria, era quello per cui avevamo lavorato e preparato la partita. Vincere fa bene a noi in questo periodo del campionato".

Su Milan-Fiorentina: "Oggi è una partita complicata, dovremo fare come fatto a Roma e non mollare fino all'ultimo. La Fiorentina è una squadra tosta, l'abbiamo già vista all'andata: abbiamo pagato caro la loro bravura. Oggi a 'San Siro' speriamo sia una partita diversa".

Su cosa dovrà fare il Milan per vincere: "L'importante sarà partire dall'inizio come non abbiamo fatto nelle ultime due partite: è una cosa che ci sta mancando".

Sullo stadio tutto esaurito: "Per noi è bellissimo giocare con lo stadio pieno, con i nostri tifosi. Già a Roma abbiamo sentito la carica in più, oggi la sentiremo anche di più".

