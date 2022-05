Milan, ora c’è più pressione: i rossoneri non devono sbagliare

Il Milan di Stefano Pioli ora ha i favori del pronostico, ma ora la squadra rossonera non deve farsi travolgere dalla pressione

Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, il Milan in questo momento è favorito del campionato. La sconfitta dell'Inter contro il Bologna ha detto che i rossoneri hanno 2 punti di vantaggio sui nerazzurri (tre con gli scontri diretti a favore) a quattro giornate dalla fine. Con 10 punti il Diavolo sarà campione, a prescindere da quello che faranno gli uomini di Inzaghi.