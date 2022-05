Milan sui social – Theo Hernandez: “È ora di San Siro!”

Theo Hernandez è carico per l'impegno odierno del Milan, che giocherà in casa. Ecco cosa ha pubblicato su Twitter poco fa.

Manca poco ormai all'inizio della prossima partita del Milan e Theo Hernandez, a quanto pare, è particolarmente carico. Il terzino francese, classe 1997, ha infatti pubblicato sul proprio profilo Twitter una bellissima grafica, tutta rossonera, per presentare la partita di oggi. Un modo per caricare l'ambiente, già decisamente carico. Anche dalla didascalia si intuisce quanto pure lui sia veramente frenetico e voglioso di scendere in campo. Ecco infatti cosa ha scritto Theo Hernandez: "È ora di San Siro! Forza!" I rossoneri sono primi in classifica e, con una vittoria oggi, potrebbero avvicinarsi ancora di più allo Scudetto, un sogno che può diventare realtà. Segui in diretta la partita del Milan di oggi >>>