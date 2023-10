Serie A – Genoa-Milan, la diretta della partita di Marassi | LIVE News

Mateo Retegui non rientra nell'elenco dei convocati di Alberto Gilardino per Genoa-Milan di questa sera a 'Marassi'. La lista completa

Simon Kjær non è stato convocato per Genoa-Milan di questa sera, alle ore 20:45, a 'Marassi'. Ecco perché il danese ha dato forfait

Alessandro Florenzi sarà il terzino destro titolare rossonero in Genoa-Milan: turno di riposo per il capitano, Davide Calabria, a 'Marassi'

Yacine Adli tornerà titolare in Genoa-Milan, così come è stato contro Cagliari e Lazio, dopo l'iniziale panchina di Dortmund in Champions

Alle ore 20:45 c'è Genoa-Milan allo stadio 'Luigi Ferraris'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi (Genova) dove stasera, alle ore 20:45, andrà in scena Genoa-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2023-2024. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match in casa dei rossoblu guidati da un grande ex, Alberto Gilardino. Milan, nuovo centrocampista a gennaio: un top nel ruolo >>>