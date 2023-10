Probabili formazioni Genoa-Milan: ci sarà Adli in regia | Serie A News

Yacine Adli tornerà titolare in Genoa-Milan, così come è stato contro Cagliari e Lazio, dopo l'iniziale panchina di Dortmund in Champions

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come in Genoa-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Luigi Ferraris' ci sarà nuovamente Yacine Adli in cabina di regia per il Diavolo di Stefano Pioli.

Genoa-Milan, torna Adli nel ruolo di playmaker — Adli aveva giocato titolare in campionato contro Cagliari e Lazio, poi era andato in panchina mercoledì a Dortmund, in Champions League. Dopo tre prestazioni tutto sommato buone, ora il centrocampista francese, classe 2000, dovrà dare ulteriore dimostrazione di affidabilità nel ruolo di regista.