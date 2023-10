Genoa-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

QUI GENOA — Dopo il ko all'esordio contro la Fiorentina, Marassi è diventato un autentico fortino per il Genoa di Alberto Gilardino. Tra le mura amiche, infatti, la formazione dell'ex rossonero ha fermato il Napoli sul 2-2 prima di calare un poker convincente ai danni della Roma. Un inizio sopra la media, specialmente per una neopromossa, quello dei rossoblù, capaci di collezionare fin qui otto punti in sette gare. Nel 3-5-1-1 classico del Grifone, il dubbio principale riguarda la presenza in attacco di Mateo Retegui. In caso di forfait del numero 19 sono due le opzioni per Gilardino: Pușcaș al centro dell'attacco oppure Messias alle spalle di Guðmundsson. Assenti Strootman e Badelj, a centrocampo va verso la conferma il trio composto da Malinovs'kyj, Frendrup e Thorsby. Tante scelte disponibili sulle corsie, con Matturro e De Winter in vantaggio su Haps e Sabelli.

"Incontriamo una squadra forte sia nei singoli iniziali che in chi subentra" - le parole di Alberto Gilardino alla vigilia. "Hanno a disposizione giocatori con caratteristiche importanti, di gamba e in grado di abbinare qualità tecnica a fisicità. Quello che è riuscito a costruire Pioli in questi anni è qualcosa di straordinario per l'identità che è riuscito a dare a questa squadra. Da parte nostra, dovrà essere una partita affrontata con grande coraggio".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan ha vinto sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Genoa (1N, 1P), tra cui tutte le ultime tre in ordine di tempo - nel periodo per ben sette volte ha segnato almeno due gol.

I rossoneri hanno segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime quattro trasferte contro il Genoa in Serie A e potrebbero raggiungere una serie di cinque sul campo del Grifone per la prima volta nella massima serie.

Il Milan va a segno da 10 gare consecutive in Serie A e non registra una serie realizzativa più lunga dalle 18 partite di fila con gol all'attivo del periodo compreso tra maggio e dicembre 2021.

Genoa (primo con il 21%) e Milan (terzo con il 18%) sono due delle prime tre squadre di questo campionato per percentuale realizzativa – tra di loro solo la Fiorentina (19%).

DOVE GUARDARE GENOA-MILAN — In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN e Sky alle 20.45. Per guardare Genoa-Milan in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 20.40 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI SERIE A — Marco Piccinini di Forlì sarà l'arbitro della sfida. Il 40enne romagnolo ha alle spalle 53 partite in Serie A e ha già incrociato in due occasioni il cammino dei rossoneri. La prima volta è Milan-SPAL 1-0 del 31 ottobre 2019, decisa da una punizione di Suso, la prima vittoria di Mister Pioli sulla nostra panchina. La seconda è Milan-Sampdoria 1-1 del 3 aprile 2021, in rete Hauge per noi. Nessun precedente con i rossoblù, invece. Liberti e Dei Giudici saranno gli assistenti di linea, Ayroldi quarto uomo. Al VAR Di Paolo e Nasca.

La 8ª giornata di Serie A è iniziata venerdì con due partite: Empoli-Udinese 0-0 e Lecce-Sassuolo 1-1. Il sabato si aprirà alle 15.00 con Inter-Bologna, a seguire Juventus-Torino alle 18.00 e Genoa-Milan alle 20.45. Il turno si chiuderà domenica, vista l'imminente sosta per le nazionali, con cinque partite: Monza-Salernitana alle 12.30, Frosinone-Verona e Lazio-Atalanta alle 15.00, Cagliari-Roma alle 18.00 e Napoli-Fiorentina alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter e Milan 18; Napoli, Juventus e Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce* 12; Bologna e Sassuolo* 10; Frosinone, Torino e Monza 9; Roma, Genoa e Hellas Verona 8; Lazio 7; Udinese* 5; Empoli* 4; Salernitana 3; Cagliari 2. (* = una partita in più).

