Genoa-Milan, le probabili formazioni: Pioli stravolge il suo attacco

QUI MILAN - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, dovrà fare ancora a meno, in difesa, di Pierre Kalulu e, a centrocampo, di Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunić: per tutti e tre, rientro in campo previsto dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Contro i rossoblu, visto il poco tempo avuto a disposizione per il recupero delle energie dalla trasferta di Dortmund in Champions League, ampio ricorso al turnover. Giocheranno Alessandro Florenzi in difesa e Yacine Adli in regia. Attacco stravolto: titolari Samuel Chukwueze, Luka Jović e Noah Okafor.