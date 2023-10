Probabili formazioni Genoa-Milan: Pioli cambia metà squadra | VIDEO

Dalle probabili formazioni di Genoa-Milan si evince come il tecnico rossonero Stefano Pioli faccia ampio ricorso al turnover stasera. Il video

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi (Genova) la sfida Genoa-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2023-2024. Dalle probabili formazioni uscite in mattinata si evince come Stefano Pioli, tecnico rossonero, abbia deciso di fare ampio ricorso al turnover per la gara contro i rossoblu dell'ex Alberto Gilardino. Ecco, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', il possibile undici rossonero per la trasferta ligure