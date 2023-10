Probabili formazioni Genoa-Milan: in attacco c’è Okafor | Serie A News

Per mantenere alte le ambizioni dei rossoneri nella volata Scudetto con l'Inter, ecco, dunque, in Genoa-Milan il ricorso a Okafor, attaccante particolarmente 'caldo' al momento. Mentre Olivier Giroud, per esempio, non va in gol da un mese (Roma-Milan 1-2 dello scorso 1° settembre), lo svizzero ha già punito Cagliari e Lazio nelle ultime due partite di Serie A.

Okafor vuole lanciarsi in un trio consecutivo di reti, lo stesso che, un anno fa, otteneva in Champions (per giunta nel girone dello stesso Milan). Dopo il gol ai rossoneri alla 'Red Bull Arena', infatti, arrivarono le reti contro Chelsea a 'Stamford Bridge' e Dinamo Zagabria, ancora tra le mura amiche in Austria.

Vicino ad Okafor, nella trasferta contro i rossoblu guidati dall'ex Alberto Gilardino, ci saranno Samuel Chukwueze e, con tutta probabilità, Luka Jović. In questa stagione Okafor, che l'anno passato vestiva il numero 77, ha ereditato il numero 17 dall'amico Rafael Leão (oggi inizialmente in panchina): la maglia, che ha portato fortuna al portoghese, sta benedicendo anche l'avvio dell'esperienza dell'elvetico in rossonero. Milan, nuovo centrocampista a gennaio: un top nel ruolo >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.