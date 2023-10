Probabili formazioni Genoa-Milan: Pioli lancia Jovic | Serie A News

Genoa-Milan, dentro Jovic con Chukwueze e Okafor — Salvo ripensamenti dell'ultima ora, al fianco di Jovic in Genoa-Milan agiranno Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Per un tridente offensivo, quindi, totalmente inedito allo stadio 'Luigi Ferraris'. Pioli si prende un bel rischio, secondo la 'rosea', a non fare giocare neanche un titolare dei suoi uomini-gol. Ma, evidentemente, la stanchezza per l'impegno di Dortmund in Champions League si fa sentire.

Jovic ha il Milan nel sangue. La sua è una famiglia di tifosi rossoneri, suo padre si chiama Milan e, da piccolo, ha cresciuto Luka a pane e partite dei rossoneri. Ora il centravanti serbo, classe 1997, dovrà dimostrare di avere il Milan anche nelle gambe e di meritare di indossare la maglia.

Ingaggiato come vice Giroud l'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, Jovic dovrà dimostrare a sé stesso prima ed a tutti gli altri poi come la scommessa fatta su di lui da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada possa fruttare gol e punti da Scudetto.

Genoa-Milan non si presenta come la partita più semplice per Jovic. A 'Marassi' si già fermato sul pareggio (2-2) il Napoli campione d'Italia in carica ed è franata la Roma (4-1). D'altronde, però, il Diavolo non può permettersi di lasciare punti qui, visto che, dopo la sosta per le Nazionali, dovrà affrontare Juventus e Napoli in campionato e PSG in Champions.

Jovic, quindi, è chiamato ad una grande prestazione: Pioli crede in lui, crede in quel ragazzo che faceva faville nell'Eintracht Francoforte prima di fallire totalmente nel Real Madrid e di trovare difficoltà anche nella Fiorentina. Dopo Benfica e 'Merengues', per Jovic il Milan è la terza, grande occasione in un top club: ora è il momento di invertire la tendenza negativa, non può più sbagliare un colpo.

