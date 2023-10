Genoa-Milan, Gudmundsson sfida Leao: i re dei dribbling a confronto

Nella giornata odierna andrà in scena la sfida tra Genoa e Milan allo stadio 'Marassi' di Genova, in uno degli anticipi dell'8^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli , primi in classifica, vogliono andare alla sosta con questa posizione in graduatoria. Ma i ragazzi di Alberto Gilardino hanno già fermato Napoli e Roma in questi primi scampoli di stagione.

'Tuttosport', in edicola questa mattina, ha fatto il confronto tra i due protagonisti di questi due club. Da una parte Albert Gudmundsson, dall'altra Rafael Leao, trascinatori e re dei dribbling in questa Serie A: 18 per l'islandese, 12 per il portoghese. Se il primo avrà l'occasione di mettersi in mostra ancora contro una big, soprattutto grazie all'assenza di Mateo Retegui, per 'Rafa' la possibilità sembra poter arrivare a gara in corso. LEGGI ANCHE: Genoa-Milan, tra i convocati di Pioli un'assenza importante >>>