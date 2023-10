Stasera Genoa-Milan: attacco tutto nuovo, molte esclusioni eccellenti

Tanto spazio concesso, in mattinata, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola questa mattina per Genoa-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi (Genova). Ma ampio risalto anche per altri temi, quali il nuovo stadio rossonero e un po' di calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.