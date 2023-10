Quotidiani sportivi, le prime pagine: Pogba, Mourinho, derby della Mole

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina odierna a Juventus-Torino, il derby della Mole in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00 all'Allianz Stadium. In casa Juventus, fuori causa per la stracittadina sia Dušan Vlahović sia Federico Chiesa. Il tecnico Massimiliano Allegri, dunque, medita di lanciare il 18enne turco Kenan Yıldız in attacco in coppia con Moise Kean. Chi, invece, rischia di non indossare più la maglia della Juve è Paul Pobga. L'ex Manchester United, classe 1993, che era stato trovato positivo al testosterone nei controlli antidoping di fine agosto, dopo la trasferta di Udine, è risultato positivo anche alle controanalisi. Il giocatore potrebbe vedersi risolvere il contratto dal club bianconero. Il quale, intanto, ha varato un aumento di capitale di 200 milioni di euro per coprire le perdite in bilancio (123) e per rinforzare la squadra sul mercato nelle prossime sessioni di trattative. In casa Torino, clima non semplice. Il tecnico Ivan Jurić chiede ai suoi di vincere il derby, i tifosi chiedono rispetto per la maglia. Non convocato Nemanja Radonjić, che ha - testuali parole - "stancato" l'allenatore con i suoi comportamenti. Per concludere, brevissima presentazione di Inter-Bologna (ore 15:00) e Genoa-Milan (ore 20:45).