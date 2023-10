Probabili formazioni Genoa-Milan: dietro gioca Florenzi | Serie A News

Alessandro Florenzi sarà il terzino destro titolare rossonero in Genoa-Milan: turno di riposo per il capitano, Davide Calabria, a 'Marassi'

Questa sera, alle ore 20:45 , si disputerà allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi ( Genova ) la sfida Genoa-Milan , partita dell'8^ giornata della Serie A 2023-2024 e, per l'occasione, sarà Alessandro Florenzi a giocare da terzino destro titolare nella difesa a quattro del Diavolo di Stefano Pioli .

Genoa-Milan, Florenzi si prende la fascia destra

Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Florenzi, che da questa stagione indossa il numero 42 sulle spalle, rileverà dal 1', dunque, il capitano Davide Calabria, che rifiaterà dopo l'impegno infrasettimanale in Champions League in casa del Borussia Dortmund.