Empoli-Milan, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Il LIVE di Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023.

+++ EMPOLI-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanović, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin (Grassi), Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Ebuehi, Walukiewicz, Grassi (Marin), Fazzini, Degli Innocenti, Guarino, Henderson, Ekong, Bajrami, Cambiaghi, Baldanzi, Destro. Allenatore: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kalulu (Kjær), Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, R. Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Gabbia, Kjær (Kalulu), Thiaw, Bakayoko, Bennacer, Krunić, Vranckx, Adli, Brahim Díaz, Lazetić, Rebić. Allenatore: Pioli.

Ante Rebić, attaccante rossonero, è a disposizione per Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023. Partirà dalla panchina

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa i temi principali di Empoli-Milan, partita di questa sera alle ore 20:45

Uno tra Pierre Kalulu e Simon Kjaer giocherà titolare in Empoli-Milan di questa sera al 'Castellani', affiancando Fikayo Tomori. Il punto

Il Milan questa sera giocherà ad Empoli. La squadra è partita poco fa dalla stazione di Milano Centrale in direzione Firenze

Junior Messias, esterno offensivo brasiliano, non sarà disponibile per Empoli-Milan di questa sera al 'Castellani'. Ecco spiegato il motivo

Le probabili formazioni di Empoli-Milan, gara dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023. Le possibili scelte di Paolo Zanetti e Stefano Pioli

Alle ore 20:45 c'è Empoli-Milan al 'Castellani'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Castellani' Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023. Restate con noi per il LIVE testuale della partita dei rossoneri di Stefano Pioli e, nel frattempo, ecco a voi, in diretta minuto per minuto, tutte le news di avvicinamento alla gara in Toscana. Milan, ha parlato Krunic: ecco la sua intervista integrale >>>