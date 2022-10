Empoli-Milan, Rebic finalmente tornato tra i convocati | Serie A News

Ante Rebic, attaccante rossonero, è a disposizione per Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023. Partirà dalla panchina

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Ante Rebic sia tornato tra i convocati in vista di Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma questa sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Castellani'.

Rebic, infatti, si è allenato in gruppo ieri e ha strappato, 'last minute', una convocazione per la trasferta in Toscana. Partirà dalla panchina, pronto, eventualmente, a subentrare nella parte finale del match per far rifiatare o Rafael Leão nel ruolo di esterno sinistro d'attacco o Olivier Giroud nel ruolo di centravanti.

Superato il problema alla schiena avuto per via di una piccola ernia al disco che non ha richiesto fortunatamente un intervento chirurgico, Rebic è tornato dunque a disposizione di mister Stefano Pioli dopo oltre un mese di stop.

Aveva giocato titolare e segnato una doppietta in Milan-Udinese 4-2 del 13 agosto scorso; da lì, pochi minuti in Atalanta-Milan 1-1 del 21 agosto.