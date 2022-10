Empoli-Milan, Pioli: “De Ketelaere diventerà un campione” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa i temi principali di Empoli-Milan, partita di questa sera alle ore 20:45

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio 'Castellani'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate tra i quotidiani sportivi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Abbiamo fatto un buon inizio ma non eccellente - ha detto Pioli alla vigilia di Empoli-Milan -. Le prestazioni ci sono state, ma prestazioni e risultati devono andare di pari passo e non ci siamo sempre riusciti. In Champions League abbiamo fatto meglio, ma ora concentriamoci sul campionato: questo troncone sarà molto importante».

Empoli-Milan sarà anche l'occasione, per il Milan di Pioli, di riprendere a vincere in trasferta dove, in questa stagione, non è che finora abbia brillato. «Vincere è sempre il nostro obiettivo, in casa e fuori. Veniamo da una sconfitta e quindi vogliamo ripartire subito con il piede giusto contro un avversario che rispettiamo».

Il Milan, fin qui, ha preso troppi gol. In vista della trasferta di Empoli, Pioli ha spiegato: «Abbiamo analizzato i gol subiti e i nostri dati che dicono che siamo quelli che concedono di meno. Serve maggiore attenzione e concentrazione, se abbiamo subito tutti questi gol è perché sono mancate queste due componenti».

Ad Empoli il Milan dovrà essere più cinico possibile. Anche perché la squadra di Pioli, contro il Napoli, per esempio, ha pagato dazio alla troppa imprecisione sotto rete. «Contro il Napoli abbiamo creato tante occasioni da gol, dobbiamo trovare il gusto di trasformare questo sforzo in rete. Dobbiamo concretizzare di più le occasioni», la convinzione del tecnico rossonero.

Pioli, poi, si è soffermato a parlare delle tante sfide che attendono il suo Milan e delle assenze di questo periodo. «Giocheremo dodici partite in 48 giorni, sarà un periodo di stagione importante, ma non dobbiamo assolutamente cambiare la nostra mentalità. Le assenze di Mike Maignan e Theo Hernández? Siamo un gruppo forte, ma abbiamo alternative all'altezza».

«È una stupidata che io non abbia fiducia in Fodé Ballo-Touré, ha avuto bisogno di tempo per crescere - le parole di Pioli sul terzino sinistro franco-senegalese -. Se è qui al Milan è perché mi fido di lui. Analizzando i dati, l'Empoli è una squadra che prova ad aggredirti per non farti giocare: dovremo essere bravi a dare soluzioni a chi avrà il pallone, senza Maignan anche Ciprian Tătărușanu sa giocare con i piedi. Loro sono una squadra vivace, brava tecnicamente».

Chiosa, dunque, con Charles De Ketelaere, che anche in Empoli-Milan sarà titolare dietro Olivier Giroud. Pioli sta dimostrando di credere molto in lui. «Mi aspetto tutto quello che ha fatto contro il Napoli, è stato molto presente in fase offensiva. Sta crescendo e sicuramente diventerà un campione». Milan, ha parlato Krunic: ecco la sua intervista integrale >>>