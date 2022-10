Empoli-Milan tra notizie di campo e nostre interviste in esclusiva

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, sabato 1° ottobre, ma anche novità dell'ultima ora in casa rossonera. Questa sera, infatti, allo stadio 'Castellani' di Empoli, il Diavolo tornerà in campo per l'anticipo serale dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023 e, nel frattempo, mister Stefano Pioli deve fare la conta tra giocatori recuperati e infortunati. Vediamo, dunque, le notizie più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.